Реконструкцию моста через Припять в Житковичском районе завершат к 7 ноября

Место масштабных работ сегодня с инспекцией посетил премьер Сергей Румас. Все идет по графику. В ближайшие 2 недели собранный металл опустят на постоянные опоры. Сейчас идут подготовительные работы. Мост для региона - не просто транспортная артерия, это экономический путь. Он связывает между собой Туров, Житковичи и еще десяток городов. Что сейчас происходит на месте строительства? Материал Алексея Волкова.

С этих "взрывных" кадров для моста между Житковичами и Туровом началась новая жизнь. Путепровод разносили на щепки не просто так: 7 декабря 2017 года обнаружили трещину.

Переправу закрыли как аварийную, а люди принялись упражняться в смекалке: кто игнорировал знаки "опасно", кто делал крюк в 300 километров. Пытались перейти и вплавь, словом, стало ясно: такой транспортный самотек необходимо остановить. Решение временное, но эффективное - понтонная переправа.

Длина переправы - 147 метров. Ежедневный поток - сотни машин в обе стороны. Такой переход Припяти вброд может и куда медленнее, но позволяет хоть как-то перебраться. Силами МЧС плотину держат в рабочем состоянии, а расходится она из-за нагрузок несколько раз в неделю.

Ярчайший представитель речного флота Беларуси - паром для фур. Сотни грузовиков с тысячами тонн на борту отправляются в круиз по Припяти каждый час. Вдобавок - команде корабля пришлось укрощать потоки по-новому: чтобы построить мост, реку повернули вспять.

Новый мост будет весить тысячу тонн. На три с половиной меньше предыдущего. Но перед строителями стоит куда более важная задача - выполнить работу на таком уровне, чтобы два брата - Житковичи и Туров - воссоединились без паромного расписания.

В 80-ых это называли "всесоюзной стройкой". Тогда Страна Советов возводила много, быстро и, казалось, на века. И 33 года спустя этот путепровод уже называют "всереспубликанской стройкой": экологи, архитекторы, строители, контролеры - жизнь под мостом идет 24 часа в сутки.

Проверить, как идет строительство, приехал и премьер-министр Сергей Румас.

Планировалось три крана - работает восемь, десятки сварщиков из всей страны, словно пауки, окутали опоры будущего моста. Цель и вправду поставили амбициозную - 7 ноября запустить кровеносную систему региона.

Стоимость проекта - 33 миллиона рублей и четыре месяца активной работы. Срок небывалый, и, все же, Главе государства пообещали: сделаем.

По суеверности строители могут соревноваться разве что со спортсменами, поэтому за вопросом: "Все успеваете сделать?" - следует аккуратный ответ: "Работы идут по графику". Следующий дедлайн 15 сентября. К этой дате уже собранный металл опустят на постоянные опоры.