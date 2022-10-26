Реконструкцию набережной Слепянской водной системы провели в Минске

Эстетика и комфорт во время прогулок у воды. В столице провели реконструкцию набережной Слепянской водной системы. На территории Первомайского, Советского, Партизанского, Заводского и Ленинского районов внешний вид обновился у 20 объектов. Среди них обзорные площадки и зоны отдыха. В процессе работ обновили более тысячи квадратных метров плиточного покрытия, 700 квадратных метров лестниц, обзорные площадки укрепили бетоном.



Завершен первый и самый главный этап реставрации. В планах также приступить к замене боковых стен канала. Кстати, вдоль воды появятся и новые рекреационные зоны.



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