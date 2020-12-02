Реконструкцию остановки общественного транспорта на столичной улице Гамарника завершили

Обратная связь от дорожных служб. Работники Ремавтодора Советского района завершили реконструкцию остановки общественного транспорта по улице Гамарника после обращения горожан. Из-за расположения пункта рядом с пересечением на данном участке в час пик возникали заторы. Теперь территорию, выделенную под остановочный пункт, сделали длиннее почти в два раза.