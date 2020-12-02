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Реконструкцию остановки общественного транспорта на столичной улице Гамарника завершили
Обратная связь от дорожных служб. Работники Ремавтодора Советского района завершили реконструкцию остановки общественного транспорта по улице Гамарника после обращения горожан. Из-за расположения пункта рядом с пересечением на данном участке в час пик возникали заторы. Теперь территорию, выделенную под остановочный пункт, сделали длиннее почти в два раза.
Модернизируется дорожная инфраструктура и для безопасности школьников. Так, в Партизанском районе возле гимназии № 7 проезжую часть сузили за счет островков безопасности. Для удобства пешеходов на Стахановской улице появился новый нерегулируемый пешеходный переход.
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