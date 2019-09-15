Рекорд Минского полумарафона. Более 60 стран, около 40 тысяч участников

Сегодняшний спортивный праздник в столице объединил более 40 тысяч белорусов и гостей столицы. Это рекорд Минского полумарафона, который уже пятый год подряд собирает у себя любителей бега. Среди победителей традиционно жители Кении и Эфиопии. Но сегодня на самой престижной дистанции - 21 километр - победу праздновала и белоруска Нина Савина. На старты вышли также чиновники, звезды эстрады, спорта и наши коллеги журналисты. Эмоциями спортивного праздника участники поделились с нашей съемочной группой. Подробности у Александра Камовича.



Новостные ленты и социальные сети сегодня буквально утопают в сообщениях о спортивном празднике в Минске. Кажется, что бегут буквально все - от мала до велика. Как доказательство того, что движение это жизнь, участник из Полоцка Виктор Воронков в беге всю жизнь. В этом году в Минск приехали и его внуки.



Нынешний старт юбилейный - 5 год дистанции на 5, 10 и 21 километр притягивают в белорусскую столицу десятки тысяч любителей бега. На импровизированных трибунах вдоль трасс не меньшее количество зрителей. Атмосфера спортивного праздника чувствуется многие километры.

Минский полумарафон бьет свои же рекорды

Самые яркие события спортивного праздника это, конечно, старты. А самый многолюдный - на 5 километров. В этом году Минский полумарафон бьет свои же рекорды. По предварительным данным, в нем участвуют больше 40 тысяч человек более чем из 60 стран мира. Причем бегут как спортсмены, так и любители здорового образа жизни.



Среди известных уже победителей граждане традиционно сильных в беге стран - Эритреи, Кении, Эфиопии. Впрочем, немало наград и у белорусов. Кто-то приехал сюда за победой, кто-то окунуться в атмосферу, а кто-то показать себя.



На старты сегодня вышли также чиновники, звезды эстрады, спорта и наши коллеги журналисты. Эту профессию действительно кормят ноги, поэтому выход на дистанцию - это как одна из проверок на профпригодность.

Минскому полумарафону присвоили серебряный лейбл



