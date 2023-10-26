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Рекорд не побит, но для конца октября явление не необычное - в северной части Беларуси выпал первый снег
В северной части Беларуси выпал первый снег. В Витебске высота снежного покрова сейчас составляет один сантиметр, а в Сенно до пяти. Осадки в виде снега и мокрого снега принесли атмосферные фронты циклона с центром над Польшей.
Для конца октября снег не является чем-то необычным, так как в среднем первый снежный покров в Витебске появляется 4 ноября. За многолетний период самое раннее появление снега отмечалось 9 октября 2002 года. Первый снег, как правило, тает. Устойчивый снежный покров образуется лишь во второй декаде декабря. Однако бывают и исключения. Так, в Витебске в 2001 году первый снежный покров залег 13 ноября.
В ближайшие дни сохранится облачная с прояснениями погода. Временами ожидаются осадки смешанного вида, на отдельных участках дорог - гололедные явления.