Рекорд не побит, но для конца октября явление не необычное - в северной части Беларуси выпал первый снег

Для конца октября снег не является чем-то необычным, так как в среднем первый снежный покров в Витебске появляется 4 ноября. За многолетний период самое раннее появление снега отмечалось 9 октября 2002 года. Первый снег, как правило, тает. Устойчивый снежный покров образуется лишь во второй декаде декабря. Однако бывают и исключения. Так, в Витебске в 2001 году первый снежный покров залег 13 ноября.

Анастасия Новикова, инженер-синоптик Витебскоблгидромета