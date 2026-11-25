Аграрии Беларуси подводят итоги агросезона и среди самых весомых и рекордных намолотов - урожай рапса в 1,5 млн т маслосемян.

Почти треть из этого объема - на счету сельхозорганизаций Минской области. Весь урожай "черного золота" АПК поставляют на переработку: небольшую долю используют предприятия "Минскхлебпрома", основной же объем - для производства рапсового масла.

Один из главных переработчиков этой культуры - Минский маргариновый завод, где ежедневно выпускают 120 т рапсового масла.

Александр Поляков, начальник производства Минского маргаринового завода:

"В результате рафинации масло проходит несколько этапов очистки, в ходе которых удаляются примеси и сопутствующие вещества. Оно приобретает красивый желтый, янтарный цвет. Дальше это масло используется для производства спредов, маргарина, майонеза и непосредственно разливается в бутылку. Рапсовое масло отличается от других растительных масел своим жирно-кислотным составом - этим и обусловлена его польза".

Рапсовое масло, а также майонезы и соусы из Минска - это и экспортные продукты: их поставляют почти в 20 стран. Среди новых направлений - Кыргызстан.