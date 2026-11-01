Рекордный за 5 лет конкурс в Академии авиации составил девять человек на место

Краткий пересказ от ИИ

Профессиональный праздник 1 ноября отмечают пилоты, бортпроводники, авиадиспетчеры и инженеры. С праздником представителей и ветеранов сферы поздравил Президент.

Лукашенко поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником "Белорусская гражданская авиация может по праву гордиться своей историей, богатыми традициями и, главное, коллективом, для которого постоянное движение вверх стало смыслом жизни", - говорится в поздравлении

Эти люди не только развивают важную для экономики страны отрасль, но и помогают вести бизнес, поддерживать контакты с родными и близкими и путешествовать. Достижениями года стали открытие прямых рейсов в Таиланд, Тунис, Бангкок, Израиль, Вьетнам и Шри-Ланку.

7 ноября 1933 года Минский аэропорт официально открылся, и первый рейс был выполнен в Москву.

С тех пор прошло более 80 лет, и сегодня в нем трудятся десятки человек: командиры, пилоты, бортпроводники и авиаинженеры. Попробовать себя в роли стюардессы три года назад решилась и Алеся Авхимович. Сегодня за ее плечами уже более 2,5 тыс. часов полета.

Любовь к небу свойственна не только работникам отрасли, но и пассажирам

За 2026 год пассажирооборот воздушного транспорта в Беларуси вырос почти до 137 %, что на 7 % выше уровня 2025 года. Наиболее популярными из года в год остаются классические направления - Москва, Санкт-Петербург, Стамбул, Дубай и Тбилиси, где загрузка воздушных судов составляет около 90 %.

Стать пилотом гражданской авиации - мечта детства Надежды

С юных лет она наблюдала за отцом - военным летчиком. Самолеты и небо были спутниками ее жизни всегда. Дороги привели в Академию авиации. Теперь она своим примером доказывает, что пилот - это и о женщинах! Надя уже получила лицензию на частное пилотирование легкомоторных самолетов.

Надежда Сокарева, студентка Белорусской государственной академии авиации: "Конкурс был большой, соревновательный эффект, конечно, присутствовал не только на медкомиссии, но также на вступительных испытаниях. Мы сдавали физическую подготовку. В мой год было порядка 20 курсантов на 6 бюджетных мест. Ну и, конечно, было волнительно. Больше всего нравится мне здесь атмосфера и то, как преподаватели трепетно относятся к каждому курсанту и стараются объяснить каждую тему, каждую деталь, чтобы у курсанта было представление, как все-таки управлять самолетом".

Путь в профессию начинается с малого, а именно с тренажера, имитирующего кабину самолета. На нем ежедневно тренируются будущие пилоты и самое сложное - не взлет, а мягкая посадка; кроме того, нужно одновременно удерживать в голове скорость, крен и курс.

Справиться со всем этим помогает большая команда, именно так, совместно, шаг за шагом, курсанты вырастают в работников гражданской авиации. И прошлый год стал знаменательным- первый выпуск 10 пилотов, которым сегодня пассажиры доверяют свою жизнь.

Светлана Хилькевич, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусской государственной академии авиации: "Мы набираем на все специальности, которые требуются в гражданской авиации. Это не только пилоты, это еще инженеры-механики, диспетчеры, логисты и ряд других специальностей по важным для авиации направлениям. Самый большой конкурс у нас получился на специальности летной эксплуатации воздушных судов гражданской авиации на условиях целевой подготовки. Это был рекордный конкурс за последние пять лет - девять человек на место. Если говорить про другие специальности, у нас стандартный конкурс примерно 1,5-2 человека на место".

Гражданская авиация - это визитная карточка и способ коммуникации нашей страны со всем миром. Пока мы спокойно спим на высоте десяти тысяч метров, разговоры в кабине, шаги на перроне и команды авиадиспетчеров не прекращаются, все для того, чтобы каждый пассажир чувствовал себя безопасно и комфортно.