Рекордное число осадков выпало в центральном регионе за прошедшие сутки

Так, в Воложине всего за 24 часа выпала норма дождя за месяц. В Минске такие же показатели: треть нормы осадков за месяц. И все же в ближайшие дни дожди будут менее интенсивными. Заметно и потеплеет. Температура поднимется до плюс 23 по югу Минской области.