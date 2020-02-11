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Рекордное количество детских садов и школ построят в Минской области

В Минской области в этом году возведут рекордное количество детских садов и школ. Именно на объекты образования направят большую часть областного бюджета. Уже в ближайшее время начнется строительство сразу 9 садов и 3 школ. Это позволит решить острую нехватку мест в дошкольных учреждениях в первую очередь в Минском районе, а также в Смолевичах, Червене, Ивенце. Продолжится и развитие социальной инфраструктуры в городах-спутниках Минска. Всего на объекты этой сферы в Минской области выделено более 120 миллионов рублей. Это почти на 20 % больше, чем в прошлом году.

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