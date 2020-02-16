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Рекордное количество детских садов и школ возведут в Минской области
На неделе стали известны планы строительства социальных объектов в центральном регионе на ближайшие несколько лет.
Это позволит решить острую нехватку мест в дошкольных учреждениях, в первую очередь, в Минском районе, а также в Смолевичах, Червене, Ивенце. Продолжится и развитие социальной инфраструктуры в городах-спутниках Минска.
Объекты здравоохранения включены в инвестпрограмму. Новую амбулаторию в ближайшее время введут в Хатежино, а кабинет МРТ до конца года заработает в Солигорске.
Надежда Сербиненко побывала на нескольких стройплощадках и узнала, как будут выглядеть новые социальные объекты.
В 2020 году большая часть областного бюджета для развития социальной инфраструктуры будет направлена именно на объекты образования. В этом году начнется строительство сразу девяти детских садов и трех школ. И это рекорд последних лет.
Самая острая нехватка детских садов по всей Минской области сложилась в Боровлянах, поэтому за 2020 год в деревне будет построено 7 новых детских дошкольных учреждений образования. Это одно из них. Детский сад трехэтажный, рассчитан на 230 детей, здесь есть даже свой бассейн.
Подобные дошкольные объекты строятся по всей стране, но в основном в спальных микрорайонах и вблизи густонаселенных жилых застроек. Новый детсад в Боровлянах находится на окраине, где вскоре начнется строительство нового микрорайона минимум на 16 многоэтажек. Поэтому сад здесь остро необходим. Экскурсию по стройплощадке проводит прораб Александр Тарасевич.
Минский район - рекордсмен всей Минской области по темпам строительства
В целом Минский район - рекордсмен всей Минской области по темпам строительства как нового жилья, так и различных объектов социальной инфраструктуры. Ежегодно население района прирастает на 6-8 тысяч человек. Только в Боровлянах и его окрестностях сейчас проживают около 60 тысяч человек.
Параллельно со школами и детсадами возводят и медицинские объекты. Финансирование выделено для строительства и модернизации 12 медучреждений. Уже в этом году первых пациентов примут в кабинете МРТ в Солигорске. Вот-вот введут и амбулаторию в Хатежино, которую местные жители давно ждали.
Всего до 2023 года в Минской области построят или реконструируют около 30 объектов здравоохранения.
Это поликлиники в Жодино, Озерце, Смолевичах, медицинский комплекс в Борисове. Планы по строительству медобъектов есть и в Заславле.
Всего на объекты социальной сферы Минской области в этом году выделено более 120 млн рублей. Это почти на 20 % больше, чем в прошлом.
Эти меры позволят решить острую нехватку мест в дошкольных учреждениях, в первую очередь, в Минском районе, а также в Смолевичах, Червене, Ивенце.
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