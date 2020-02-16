Рекордное количество детских садов и школ возведут в Минской области

На неделе стали известны планы строительства социальных объектов в центральном регионе на ближайшие несколько лет.



Это позволит решить острую нехватку мест в дошкольных учреждениях, в первую очередь, в Минском районе, а также в Смолевичах, Червене, Ивенце. Продолжится и развитие социальной инфраструктуры в городах-спутниках Минска.



Объекты здравоохранения включены в инвестпрограмму. Новую амбулаторию в ближайшее время введут в Хатежино, а кабинет МРТ до конца года заработает в Солигорске.



Надежда Сербиненко побывала на нескольких стройплощадках и узнала, как будут выглядеть новые социальные объекты.



В 2020 году большая часть областного бюджета для развития социальной инфраструктуры будет направлена именно на объекты образования. В этом году начнется строительство сразу девяти детских садов и трех школ. И это рекорд последних лет.



Самая острая нехватка детских садов по всей Минской области сложилась в Боровлянах, поэтому за 2020 год в деревне будет построено 7 новых детских дошкольных учреждений образования. Это одно из них. Детский сад трехэтажный, рассчитан на 230 детей, здесь есть даже свой бассейн.



Подобные дошкольные объекты строятся по всей стране, но в основном в спальных микрорайонах и вблизи густонаселенных жилых застроек. Новый детсад в Боровлянах находится на окраине, где вскоре начнется строительство нового микрорайона минимум на 16 многоэтажек. Поэтому сад здесь остро необходим. Экскурсию по стройплощадке проводит прораб Александр Тарасевич.



