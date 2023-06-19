Рекордное количество квартир продали в Минске за май 2023 года

Рекордное количество квартир продали в Минске за май на вторичном рынке - это более 1,5 тыс.Наиболее популярным выбором стала жилплощадь в типовых панельных домах (это треть от всех сделок). Чаще покупали однокомнатные квартиры, вторыми по спросу стали двушки, далее - трешки. Доля покупок в новостройках составила 8 %.