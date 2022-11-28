Рекордное количество лесозаготовительной техники обновил Минлесхоз в 2021 году

Андрей Мацкевич рассказал, что с 2018 года основной объем обновления и наращивания техники пришелся на 2021 год благодаря хорошему финансовому состоянию. "Если ранее мы обновляли в год 20-30 единиц техники, то в 2021-м прибавили порядка 80 харвестеров и 50 форвардеров. Что касается другой техники, то ведомство закупает ее в необходимых количествах", - отметил он.

Начальник управление также добавил, что на один лесхоз приходится 4,3 единицы харвестеров, 4,1 - форвардеров, а также по 9 сортиментовозов и около 13 единиц погрузочно-транспортной техники. "Если надо наращивать количество харвестеров и обновлять их, то мы обсуждаем дальнейшую необходимость. По сортиментовозам и погрузочно-транспортной технике мы уже достигли оптимального количественного состава, ее сегодня нужно только поддерживать и обновлять. Наращивать ее нет смысла, потому что производственные задачи, которые стоят перед отраслью, успешно выполняются с наличием такого количества", - заключил он.