Новые разработки, выгодные контракты и активности. Рекордное количество людей побывало на выставке "Белагро". Накануне она завершилась. Аграрную экспозицию посетили свыше 110 тысяч человек. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло. Для примера: в прошлом году на "Белагро" побывали чуть более 60 тысяч человек. Посетители узнали о передовых направлениях в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современных технологиях переработки, упаковки и хранения продукции. В этом году в выставке участвовало и рекордное число компаний и предприятий - свыше 450 из 16 стран мира. Также было заключено большое количество контрактов.