Рекордное количество новых автомобилей продано в Беларуси в июле

И это много, как никогда, если брать в расчет последние три года. Для примера: июльские продажи превысили прошлогодние более чем в 2,5 раза.

В последние месяцы начали действовать строгие ограничения на ввоз авто в Беларусь. Этот запрет усложнил импорт транспортных средств физическими лицами, в том числе авто с пробегом. Исходя из реалий, официальные дилеры Белорусской автомобильной ассоциации стараются насытить рынок новыми доступными машинами, и это заметно по результатам продаж последнего месяца.



Тенденция будет усиливаться, прогнозируют в ассоциации, и при условии сохранения действующих в нашей стране условий для производства и импорта ежемесячные продажи новых автомобилей в Беларуси могут достичь показателя в 9 тыс. единиц.