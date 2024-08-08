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Рекордное количество новых автомобилей продано в Беларуси в июле
В июле 2024 года в Беларуси продано рекордное число новых автомобилей. Общие продажи легковых и легких коммерческих авто составили свыше 4,7 тыс. машин.
И это много, как никогда, если брать в расчет последние три года. Для примера: июльские продажи превысили прошлогодние более чем в 2,5 раза.
В последние месяцы начали действовать строгие ограничения на ввоз авто в Беларусь. Этот запрет усложнил импорт транспортных средств физическими лицами, в том числе авто с пробегом. Исходя из реалий, официальные дилеры Белорусской автомобильной ассоциации стараются насытить рынок новыми доступными машинами, и это заметно по результатам продаж последнего месяца.
Тенденция будет усиливаться, прогнозируют в ассоциации, и при условии сохранения действующих в нашей стране условий для производства и импорта ежемесячные продажи новых автомобилей в Беларуси могут достичь показателя в 9 тыс. единиц.
Отметим также почти десятикратный рост продаж электромобилей: за 7 месяцев количество проданных электрокаров составило свыше 1,2 тыс. машин.
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