Рекордное количество обращений поступило Максиму Рыженкову во время личного приема граждан

Земельные споры, строительство льготного жилья, предложения по восстановлению исторических построек. Рекордное количество обращений - более полусотни - поступило сегодня во время личного приема граждан в Слуцке первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову. В райисполком приехали жители не только Слуцкого, но и соседних районов. В эти минуты прием продолжается. Среди озвученных вопросов есть и обращения по поводу необоснованных увольнений.



Решения по некоторым вопросам жителей Слуцкого района будут приняты в течение нескольких дней. Содействие окажет Миноблисполком. Ряд обращений требует оперативного выезда специалистов на место, что и будет сделано в ближайшее время.



