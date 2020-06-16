Рекордное количество обращений поступило Максиму Рыженкову во время личного приема граждан в Слуцке

Земельные споры, строительство льготного жилья, предложения по восстановлению исторических построек. Рекордное количество обращений - больше полусотни - поступило сегодня во время личного приема граждан в Слуцке первому замглавы Администрации Президента Максиму Рыженкову. В райисполком приехали жители не только Слуцкого, но и соседних районов. В эти минуты прием продолжается. Среди заданных вопросов есть и обращения по необоснованным увольнениям. Решения по некоторым вопросам от жителей Слуцкого района будут приняты в течение нескольких дней. Содействие окажет Миноблисполком. Ряд обращений требует оперативного выезда специалистов на место, что и будет сделано в ближайшее время.



