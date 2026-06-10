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Рекордные 638 соток по ЦЭ: минские школьники раскрыли формулу триумфа
Заветные результаты 10 июня получили абитуриенты, которые сдавали ЦТ по профильным предметам 26 мая. В стране в этом году все больше поводов для гордости: максимальные результаты по ЦЭ получили 638 учащихся. Этот показатель выше прошлогоднего.
В топе предметов, где абитуриенты справились на все 100 %, математика, английский и обществоведение. Немного сложнее оказался экзамен по биологии. Впереди у ребят выпускные вечера и поступление в вузы.
Новый рекорд по количеству 100-балльников
Наступил июнь, экзамены позади. А в стране новый рекорд: 100-балльников больше, чем в прошлом году. Триумфатор - математика: 190 идеальных работ. Далее обществоведение и английский. И сенсация - единственная в стране сотка по китайскому языку.
В этом году впервые результаты приходят по SMS и в личный кабинет.
Получить заветные 100 практически никогда невозможно, если надеяться только на удачу, и практически всегда возможно, если выстроить четкий план подготовки. В средней школе № 9 города Минска - россыпь ребят, набравших лучший результат.
Когда пришло уведомление, и учащаяся СШ № 9 г. Минска Дарья Мороз увидела результат 100 баллов, она сразу сообщила маме: "Мама счастлива, обняла меня. Набрали папе, дедушкам, бабушкам. Все счастливы, все рады", - рассказала она.
Виктория Родно-Хорузова, учитель белорусского языка и литературы СШ № 9 г. Минска:
"Я очень рада, что Даша добилась такого высокого результата. 100 баллов - это показатель упорного труда. На уроках белорусского языка Даша очень активно себя проявляла, участвовала в различных конкурсах, олимпиадах, что также помогло ей в подготовке к экзамену. Я уверена, что Даша достигнет больших высот, перед ней открываются все двери".
И профессии ребята выбирают под стать заработанным баллам: кто-то собирается в науку, преподавание, а кто-то в медицину. Баллы на каждую специальность высокие, поэтому и готовиться начали за несколько лет.
Евгений Мироновский, учащийся СШ № 9 г. Минска:
"Подготовку свою я начал заблаговременно, уже в начале 10 класса. Лучше начать заранее и в умеренном темпе, чем в последний месяц сидеть над тестами и ненавидеть себя и весь мир из-за того, что не успеваешь ничего. Больше всего, наверное, благодарен своим преподавателям. Очень важно найти человека, который действительно горит своим делом, я очень благодарен им".
Есть и те, кто смог удвоить максимальный результат. И здесь тоже без мистики: полноценная самостоятельная работа без репетиторов, участие в олимпиадах и уникальный подход педагога.
Ирина Василевская, учащаяся СШ № 9 г. Минска:
"Уверенность была, так как даже на первом ЦТ я уже получила сотку по математике, по белорусскому 96. И в течение года продолжала повторять материал, усиленно готовилась. Я не сомневаюсь в выборе своих предметов и собираюсь поступить в Белорусский государственный технологический университет на специальность "производство лекарственных средств".
Юлия Колбун, учитель химии СШ № 9 г. Минска:
"Ребенок готовится, конечно, к ЦТ и ЦЭ с 10-11 класса. Это такая усиленная подготовка. Но также один из способов получить заветные 100 баллов - участие в олимпиадах. Я рекомендую вовлекаться в предмет, когда дети еще совсем маленькие. Тогда, конечно, результаты будут такие колоссальные, как у наших ребят".
Учащийся Платон Сущинский, наверное, больше всех рад наступлению лета, ведь свои главные экзамены он сдал еще весной. Первый обладатель уже известных и максимальных 400 баллов, и, вероятно, первый парень на зачисление на химфак БГУ, абсолютный победитель олимпиады по химии в стране и бронзовый призер международного первенства. Мама, кстати, учитель истории, но к такой "химии", к другому предмету, совсем не ревнует.
Платон Сущинский, учащийся СШ № 9 г. Минска, призер международной олимпиады по химии:
"Я хочу стать химиком. Я и поступаю на химический факультет Белорусского государственного университета. Там у меня уже есть много знакомых, преподавателей, просто студентов. Но вообще я больше бы хотел как-то уйти в преподавание".
Ирина Сущинская, мама Платона, учитель истории СШ № 9 г. Минска:
"Он очень много читает всегда, очень много решает. Это практически ежедневная работа и на каникулах, и летом, и на выходные дни".
Формула успеха: труд, талант и поддержка близких. Теперь, когда заветная сотка в кармане, впереди главный выбор - университет и специальность. Лето только начинается, учеба для них действительно стала нескучной дорогой к мечте.