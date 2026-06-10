Рекордные 638 соток по ЦЭ: минские школьники раскрыли формулу триумфа

Заветные результаты 10 июня получили абитуриенты, которые сдавали ЦТ по профильным предметам 26 мая. В стране в этом году все больше поводов для гордости: максимальные результаты по ЦЭ получили 638 учащихся. Этот показатель выше прошлогоднего.

В топе предметов, где абитуриенты справились на все 100 %, математика, английский и обществоведение. Немного сложнее оказался экзамен по биологии. Впереди у ребят выпускные вечера и поступление в вузы.

Новый рекорд по количеству 100-балльников

Наступил июнь, экзамены позади. А в стране новый рекорд: 100-балльников больше, чем в прошлом году. Триумфатор - математика: 190 идеальных работ. Далее обществоведение и английский. И сенсация - единственная в стране сотка по китайскому языку.

В этом году впервые результаты приходят по SMS и в личный кабинет.

Получить заветные 100 практически никогда невозможно, если надеяться только на удачу, и практически всегда возможно, если выстроить четкий план подготовки. В средней школе № 9 города Минска - россыпь ребят, набравших лучший результат.

Когда пришло уведомление, и учащаяся СШ № 9 г. Минска Дарья Мороз увидела результат 100 баллов, она сразу сообщила маме: "Мама счастлива, обняла меня. Набрали папе, дедушкам, бабушкам. Все счастливы, все рады", - рассказала она.

Виктория Родно-Хорузова, учитель белорусского языка и литературы СШ № 9 г. Минска:

"Я очень рада, что Даша добилась такого высокого результата. 100 баллов - это показатель упорного труда. На уроках белорусского языка Даша очень активно себя проявляла, участвовала в различных конкурсах, олимпиадах, что также помогло ей в подготовке к экзамену. Я уверена, что Даша достигнет больших высот, перед ней открываются все двери".

абитуриенты в аудитории news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7235c1f2-9e1f-49a7-b409-a5d512016fa7/conversions/2b8cf905-22a0-4bf8-a1b0-838f2bc2fc0e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7235c1f2-9e1f-49a7-b409-a5d512016fa7/conversions/2b8cf905-22a0-4bf8-a1b0-838f2bc2fc0e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7235c1f2-9e1f-49a7-b409-a5d512016fa7/conversions/2b8cf905-22a0-4bf8-a1b0-838f2bc2fc0e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7235c1f2-9e1f-49a7-b409-a5d512016fa7/conversions/2b8cf905-22a0-4bf8-a1b0-838f2bc2fc0e-xl-___webp_1920.webp 1920w

И профессии ребята выбирают под стать заработанным баллам: кто-то собирается в науку, преподавание, а кто-то в медицину. Баллы на каждую специальность высокие, поэтому и готовиться начали за несколько лет.

Евгений Мироновский, учащийся СШ № 9 г. Минска:

"Подготовку свою я начал заблаговременно, уже в начале 10 класса. Лучше начать заранее и в умеренном темпе, чем в последний месяц сидеть над тестами и ненавидеть себя и весь мир из-за того, что не успеваешь ничего. Больше всего, наверное, благодарен своим преподавателям. Очень важно найти человека, который действительно горит своим делом, я очень благодарен им".

Есть и те, кто смог удвоить максимальный результат. И здесь тоже без мистики: полноценная самостоятельная работа без репетиторов, участие в олимпиадах и уникальный подход педагога.

Ирина Василевская, учащаяся СШ № 9 г. Минска:

"Уверенность была, так как даже на первом ЦТ я уже получила сотку по математике, по белорусскому 96. И в течение года продолжала повторять материал, усиленно готовилась. Я не сомневаюсь в выборе своих предметов и собираюсь поступить в Белорусский государственный технологический университет на специальность "производство лекарственных средств".

Юлия Колбун, учитель химии СШ № 9 г. Минска:

"Ребенок готовится, конечно, к ЦТ и ЦЭ с 10-11 класса. Это такая усиленная подготовка. Но также один из способов получить заветные 100 баллов - участие в олимпиадах. Я рекомендую вовлекаться в предмет, когда дети еще совсем маленькие. Тогда, конечно, результаты будут такие колоссальные, как у наших ребят".

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Учащийся Платон Сущинский, наверное, больше всех рад наступлению лета, ведь свои главные экзамены он сдал еще весной. Первый обладатель уже известных и максимальных 400 баллов, и, вероятно, первый парень на зачисление на химфак БГУ, абсолютный победитель олимпиады по химии в стране и бронзовый призер международного первенства. Мама, кстати, учитель истории, но к такой "химии", к другому предмету, совсем не ревнует.

Платон Сущинский, учащийся СШ № 9 г. Минска, призер международной олимпиады по химии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a50ee32-85a9-44c6-8404-92ce40366d6b/conversions/8972bb50-97f3-4fb1-8279-5979d3631a13-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a50ee32-85a9-44c6-8404-92ce40366d6b/conversions/8972bb50-97f3-4fb1-8279-5979d3631a13-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a50ee32-85a9-44c6-8404-92ce40366d6b/conversions/8972bb50-97f3-4fb1-8279-5979d3631a13-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a50ee32-85a9-44c6-8404-92ce40366d6b/conversions/8972bb50-97f3-4fb1-8279-5979d3631a13-xl-___webp_1920.webp 1920w

Платон Сущинский, учащийся СШ № 9 г. Минска, призер международной олимпиады по химии:

"Я хочу стать химиком. Я и поступаю на химический факультет Белорусского государственного университета. Там у меня уже есть много знакомых, преподавателей, просто студентов. Но вообще я больше бы хотел как-то уйти в преподавание".

Ирина Сущинская, мама Платона, учитель истории СШ № 9 г. Минска:

"Он очень много читает всегда, очень много решает. Это практически ежедневная работа и на каникулах, и летом, и на выходные дни".