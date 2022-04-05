3.73 BYN
Рекордные 28 дипломов завоевали ученики второй гимназии Витебска на Республиканской олимпиаде
Рекорд среди участников Республиканской олимпиады! Ученики второй гимназии Витебска на финальном этапе завоевали 28 дипломов по учебным предметам - их них 13 по математике! За каждой победой - неимоверный труд педагогов и самих гимназистов. Немало времени здесь уделяют исследовательской работе, а также внедряют современные подходы в образовании.
"Это ежедневная, кропотливая работа. Для того, чтобы сделать такой результат, нужно, чтобы учащийся был постоянно задействован в работе, постоянно решал задачи, постоянно работал с учителем и постоянно получал какие-то новые знания. Учитель уже как направляющий элемент, он должен направить грамотно ребенка, чтобы он вышел на определенный хороший результат".
"Многие из ребят, те, кто в 11-м классе, те уже без экзаменов поступили в ведущие вузы нашей страны. Это заключительный этап Республиканской олимпиады, однако впереди для многих из нашей детей предстоят сборы по подготовке к международных олимпиадам, где они будут представлять Беларусь".
Гимназисты проявляют себя не только в интеллектуальных проектах, а также в творчестве и спорте. Практически 100 процентов выпускников ежегодно поступают в вузы.