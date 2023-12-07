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Рекордные для 2023 года продажи новых автомобилей отмечены в Беларуси в ноябре

В Беларуси отмечены рекордные для 2023 года продажи новых автомобилей. В ноябре реализовано чуть более 3 тысяч легковых машин. В прошлом месяце рынок новых авто вырос к аналогичному периоду 2022 на 340%.

В целом с начала года темп восстановления рынка легковых автомобилей составил 140%. Стабильно высокая доля рынка у отечественного автопроизводителя: 70% дилерских продаж.

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