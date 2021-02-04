Рекордные сугробы в Гродно

Полуметровые сугробы в Гродно превзошли все рекорды метеонаблюдения за последние 50 лет. Снегопад не прекращается там до сих пор. ГАИ ввела план "Погода", автомобили инспекции сопровождают колонны коммунальной техники, все сотрудники ориентированы на оказание помощи водителям, оказавшимся в трудной ситуации. На помощь направлены военнослужащие внутренних войск. Усугубил обстановку и сильный ветер. От тяжести снега на центральном рынке рухнул один из павильонов. Людей в нем не было, никто не пострадал. Территорию ЧП огородили, идет расчистка от снега.



