Рекордный заплыв в День защитников Отечества

Белорусские любители активного образа жизни День защитников Отечества решили отметить рекордом. На Цнянском водохранилище буквально через несколько минут начнется самое массовое окунание. Почти 150 человек войдут в холодную воду одновременно. Среди участников как любители и первопроходцы, так и более закаленные опытом в моржевании. Также на массовый заплыв пришли представители Международного олимпийского комитета, военные атташе посольства Германии, советник посла Франции и, конечно, силовые структуры. По словам организаторов, с таким количеством участников еще нигде в странах СНГ подобные заплывы не проводились.



