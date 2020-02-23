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Рекордный заплыв в День защитников Отечества

Белорусские любители активного образа жизни День защитников Отечества решили отметить рекордом. На Цнянском водохранилище буквально через несколько минут начнется самое массовое окунание. Почти 150 человек войдут в холодную воду одновременно. Среди участников как любители и первопроходцы, так и более закаленные опытом в моржевании. Также на массовый заплыв пришли представители Международного олимпийского комитета, военные атташе посольства Германии, советник посла Франции и, конечно, силовые структуры. По словам организаторов, с таким количеством участников еще нигде в странах СНГ подобные заплывы не проводились.

В столице пройдет забег настоящих мужчин

К слову, на одном заплыве участники не остановятся. После окунания они сменят точку на не менее массовый "Забег настоящих мужчин". Главное условие - пробежать дистанцию в один или три километра с голым торсом.

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