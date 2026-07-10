Ректор БГУ раскрыл секреты подготовки биотехнологов вместе с Пекином

30 июня 2026 года состоялось вручение дипломов выпускникам первой совместной образовательной программы БГУ и Пекинского университета (ПКУ) по специальности "биотехнология" в Китае.

Как строилась образовательная программа, рассказал ректор Белорусского государственного университета Андрей Король в "Актуального интервью".

"Среди преподавателей был достаточно жесткий отбор. Важно было не просто знание английского языка, владение сутью предмета, но еще и уровень научных публикаций, профильная особенность научной деятельности применительно к тому курсу или дисциплине, которая стояла на повестке. Был не просто предметно-ориентированный подход, а личностно-ориентированный - студент сам становился активным добытчиком знаний", - поделился собеседник.

Андрей Король

В общем, тщательный отбор проводился не только среди абитуриентов (теперь уже выпускников), но и педагогов. Раз в месяц для преподавателей разных факультетов организовывались научно-методические семинары, на которых математики, физики, словом, кто не связаны напрямую с биологией, делились своими наработками, чтобы создать лекала, по которым пойдут следующие ребята.

Всего совместную белорусско-китайскую образовательную программу окончили 22 человека, из них 18 - с отличием. Как отметил Андрей Король, 5 человек коллегиально Пекинским университетом были отобраны для обучения в совместной магистратуре. "Кто-то пойдет в магистратуру, кто-то - на первое место работы. Спрос очень большой", - отметил Андрей Король.

Главное фото: president.gov.by