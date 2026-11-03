Ректор БГУ заявил о важности площадок для предметного диалога

Инициатива Беларуси по выстраиванию равноправного диалога сегодня крайне востребована. Это отметил ректор БГУ профессор Андрей Король на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая 3-4 ноября проходит в белорусской столице.

"Для Беларуси и всего евразийского пространства проведение IV Минской международной конференции по евразийской безопасности является знаковым событием. Мир находится в условиях дефицита доверия. Поэтому очень важны площадки для спокойного, предметного диалога без оглядки на чужие шаблоны",- отметил ректор.

По его мнению, особый вес форуму придает высочайший уровень участников. "В Минске собрались ведущие аналитики, авторитетные дипломаты, представительные делегации из десятков государств, а также руководство ключевых региональных структур - ОДКБ, ШОС, СНГ и ОБСЕ. Столь широкое и статусное представительство подтверждает, что инициатива Беларуси по выстраиванию равноправного диалога сегодня крайне востребована", - обратил внимание Андрей Король.

Он считает, что повестка конференции отвечает духу времени: безопасность давно перестала быть исключительно военно-политической. "Сегодня она неразрывно связана с киберпространством, развитием искусственного интеллекта, противодействием дезинформации, а также с экономической, энергетической и продовольственной стабильностью. Ни один из этих вызовов невозможно купировать узковедомственными мерами - необходим комплексный подход", - сказал Андрей Король.

Ректор подчеркнул, что именно на стыке технологий, политики, экономики и права сегодня возникает новая экспертиза, и БГУ готов внести в эту работу весомый вклад. "Мы активно включаемся в международную повестку: ученые и преподаватели университета работают на площадках форумов в качестве признанных экспертов. Это закономерно, ведь университет традиционно готовит специалистов в области международных отношений, права и политологии, обеспечивая глубокое аналитическое понимание процессов, происходящих в регионе", - продолжил он.

Андрей Король выразил убежденность, что конференция позволит не только оценить текущие риски, но и заложить основу для подлинной стабильности и предсказуемости в регионе. "Для нашего университета содействие этому процессу - естественная часть миссии. Мы воспитываем людей, способных мыслить глобально, видеть суть вызовов и брать на себя ответственность за будущее", - резюмировал ректор Белгосуниверситета.