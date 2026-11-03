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Ректор БГУ заявил о важности площадок для предметного диалога

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участники IV Минской международной конференции по евразийской безопасности

Инициатива Беларуси по выстраиванию равноправного диалога сегодня крайне востребована. Это отметил ректор БГУ профессор Андрей Король на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая 3-4 ноября проходит в белорусской столице.

"Для Беларуси и всего евразийского пространства проведение IV Минской международной конференции по евразийской безопасности является знаковым событием. Мир находится в условиях дефицита доверия. Поэтому очень важны площадки для спокойного, предметного диалога без оглядки на чужие шаблоны",- отметил ректор.

По его мнению, особый вес форуму придает высочайший уровень участников. "В Минске собрались ведущие аналитики, авторитетные дипломаты, представительные делегации из десятков государств, а также руководство ключевых региональных структур - ОДКБ, ШОС, СНГ и ОБСЕ. Столь широкое и статусное представительство подтверждает, что инициатива Беларуси по выстраиванию равноправного диалога сегодня крайне востребована", - обратил внимание Андрей Король.

Он считает, что повестка конференции отвечает духу времени: безопасность давно перестала быть исключительно военно-политической. "Сегодня она неразрывно связана с киберпространством, развитием искусственного интеллекта, противодействием дезинформации, а также с экономической, энергетической и продовольственной стабильностью. Ни один из этих вызовов невозможно купировать узковедомственными мерами - необходим комплексный подход", - сказал Андрей Король.

Ректор подчеркнул, что именно на стыке технологий, политики, экономики и права сегодня возникает новая экспертиза, и БГУ готов внести в эту работу весомый вклад. "Мы активно включаемся в международную повестку: ученые и преподаватели университета работают на площадках форумов в качестве признанных экспертов. Это закономерно, ведь университет традиционно готовит специалистов в области международных отношений, права и политологии, обеспечивая глубокое аналитическое понимание процессов, происходящих в регионе", - продолжил он.

Андрей Король выразил убежденность, что конференция позволит не только оценить текущие риски, но и заложить основу для подлинной стабильности и предсказуемости в регионе. "Для нашего университета содействие этому процессу - естественная часть миссии. Мы воспитываем людей, способных мыслить глобально, видеть суть вызовов и брать на себя ответственность за будущее", - резюмировал ректор Белгосуниверситета.

Разделы:

Общество

Теги:

IV Международная конференция по евразийской безопасностиМинскАндрей Король

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