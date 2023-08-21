Ректор Академии управления при Президенте о том, как стать студентом этого учреждения без вступительных испытаний

Ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович рассказал журналистам, как можно стать студентом академии без вступительных испытаний, сообщает БЕЛТА.

"Хочется поздравить ребят с успешным прохождением испытаний и зачислением в "Школу управления" Академии управления при Президенте Республики Беларусь. Мы впервые провели подобный набор, и нас очень радует уровень ваших знаний по профильным предметам и те вдумчивые, содержательные эссе, которые вы написали. Все это убедительно и ярко свидетельствует о глубине понимания вами современной государственной службы, молодежного лидерства и будущего Беларуси", - отметил Вячеслав Данилович.

Сегодня в Академии управления при Президенте состоялась торжественная церемония открытия проекта "Школа управления". Проект является программой дополнительного образования детей и молодежи, позволяющей после ее успешного окончания быть зачисленным в Академию управления на бюджетную форму обучения без сдачи вступительных испытаний. Аналогов такого проекта в стране нет.

Цель программы - поиск мотивированной и талантливой молодежи, а также приобретение навыков, знаний и компетенций у молодых людей, желающих в дальнейшем связать учебную и трудовую деятельность с государственной службой. Участники должны успешно освоить содержание образовательной программы "Школа управления" и получить итоговую оценку не ниже 9 баллов. Кроме того, необходимо иметь средний балл документа об образовании не ниже 8 и отметки не ниже 9 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний при поступлении в Академию управления. Те, кто успешно пройдет отбор, в 2024 году будут зачислены в Академию управления без сдачи вступительных испытаний.

Проект "Школа управления" объединил 30 ребят со всей страны. "У каждого из вас есть возможность при условии успешной сдачи итогового испытания и наличия высокого среднего балла аттестата стать студентом Академии управления без вступительных испытаний. Я не могу не подчеркнуть, что учеба в Академии управления, ведущем учреждении высшего образования страны в сфере подготовки управленческих кадров и единственном при Президенте Республики Беларусь, это не только большая честь, но и большая ответственность. Помните об этом. Желаю каждому из вас плодотворной учебы и успешного поступления в Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Ваш успех - в ваших руках", - дополнил ректор.