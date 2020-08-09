Ректор БГПУ о технологиях обучения в вузе, поддержке молодых специалистов и будущем образования

Очевидно, что качество образования зависит в том числе от педагога, от его квалификации и желания обучать. БГПУ как раз взращивает тех, кто умеет передавать знания и делает это искренне. О технологиях обучения в вузе, о поддержке молодых специалистов и в целом о будущем образования с ректором Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка побеседовала Светлана Чернова.



Мировая репутация, академические возможности, технологии обучения и достижения вуза оцениваются экспертами самого высокого уровня. Какие позиции в целом занимает наше образование?



Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка: "Сегодня мы имеем такой хороший показатель, как рост числа иностранных студентов. Если еще 5 лет назад у нас было порядка 400-500 иностранных студентов, то сегодня более 1300. То есть рост в три с половиной раза, и, соответственно, экспорт наших услуг вырос с 600 с небольшим тысяч до 2 миллионов 600. То есть рост более чем в четыре раза. Это говорит о том, что образование мы даем качественное. В целом в Беларуси сегодня обучается иностранных студентов более 20 тысяч. Это больше чем в советские времена в Беларуси. Почему? Потому что иностранные студенты знают, что Беларусь безопасная страна, что здесь спокойная жизнь, что здесь очень хорошие условия для них".



Если говорить о современных технологиях обучения (то же использование гаджетов, беспроводной выход в интернет), насколько быстро наше образование откликнулось на мировую информатизацию?



Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка: "Сегодня можно говорить даже не о дистанционном, а о смешанном обучении, когда в образовательном процессе и на дневной форме, и на заочной активно используются возможности информационных технологий. У нас по всем дисциплинам созданы электронные учебно-методические комплексы. Их более 700. В нашем электронном репозитории более 40 тысяч учебных научных материалов, которые доступны студентам. У нас создан такой ресурсный центр, который называется Академия педагогики и электронного обучения, где мы вместе с нашими преподавателями и с преподавателями других вузов, которые входят в кластер непрерывного педагогического образования, разрабатываем современные электронные интерактивные образовательные ресурсы, которые будут доступны студентам всех университетов".



Какой процент закрепления молодых специалистов на рабочем месте?



Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка: "Что касается учителей, то у нас ситуация стабильная. Почему? Потому что мы готовим наших выпускников фактически на плановой основе. Поэтому у нас есть заказ на подготовку специалистов, в том числе и целевой набор. Каждый год по таким заявкам мы принимаем более 200 абитуриентов. У нас закрепляемость от 80 до 100 %. Мы мониторим эти показатели, в частности, для Минской области. Многое зависит от органов местной власти, управления по образованию. Почему? Это вопросы, связанные с предоставлением жилья молодым педагогам, социальной поддержкой их, в том числе выделение льготных кредитов для строительства жилья, если это нужно, возможности бесплатного проезда".



Александр Иванович, каким Вы видите будущее белорусского образования?



Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка:"Традиционно в Беларуси образование было общенациональной ценностью. Сегодня наше государство поддерживает систему образования, на него выделяется не менее 5 % ВВП. Это показатель, равный развитым странами мира. В программе социально-экономического развития страны до 2030 года огромная роль отводится системе образования, ключевая роль отводится педагогу, потому что он работает как раз с будущим страны. И от того, какой педагог будет работать в детском саду, зависит и профессиональное образование, и устойчивое развитие нашей страны".



