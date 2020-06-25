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Ректор БГУИР: Главным достижением независимой Беларуси считаю развитие сферы высоких технологий

Ректор БГУИР: Главным достижением независимой Беларуси считаю развитие сферы высоких технологий

Вадим Богуш, ректор БГУИР

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"Главным достижением независимой Беларуси считаю развитие сферы высоких технологий. Вместо агрессивных уличных протестов пойду на выборы, чтобы высказать свою позицию, не нарушая закон.

К агрессивным уличным протестам и манифестациям отношусь однозначно негативно, считаю, что они контрпродуктивны. Конечно, самый лучший вариант - это компромиссный диалог, когда любую проблему можно обсудить.

Надо реально посмотреть на ту поддержку, которую государство оказывает образовательной сфере в Республике Беларусь. Здесь мы находимся на уровне развитых стран. И система образования это хорошо чувствует и с точки зрения материальной базы, и с точки зрения условий для развития профессорско-преподавательского состава. Поэтому здесь действительно можно говорить о том, что мы одна из лучших стран бывшего Советского Союза в плане образования"

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