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Ректор И. Стома о том, нужно ли прививаться беременным и чем ревакцинироваться

Чтобы проконсультировать, оказать практическую и методическую помощь врачам на местах, в больницы продолжают выезжать специалисты кафедр инфекционных болезней медуниверситетов.

В частности, ректор гомельского это утро провел в красной зоне, а к обеду приехал в Минск, где состоялся обучающий семинар. Говорили об оказании помощи беременным с коронавирусом.

Нужно ли им прививаться? Зачем ревакцинироваться и чем лучше? А также стоит ли доверять тестам на антитела? Чем страшен дельта-штамм?

Ответы на все эти вопросы уже в воскресенье в "Главном эфире". А прямо сейчас предлагаю небольшой фрагмент этого интервью с ректором Игорем Стомой.

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