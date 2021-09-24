Ректор И. Стома о том, нужно ли прививаться беременным и чем ревакцинироваться

Чтобы проконсультировать, оказать практическую и методическую помощь врачам на местах, в больницы продолжают выезжать специалисты кафедр инфекционных болезней медуниверситетов.

В частности, ректор гомельского это утро провел в красной зоне, а к обеду приехал в Минск, где состоялся обучающий семинар. Говорили об оказании помощи беременным с коронавирусом.

Нужно ли им прививаться? Зачем ревакцинироваться и чем лучше? А также стоит ли доверять тестам на антитела? Чем страшен дельта-штамм?