Ректор МГУ им. Кулешова: Многие молодые люди еще со школы помнят о реальной поддержке государства их увлечений учебой, спортом или искусством. Это дорогого стоит

Ректор Могилевского государственного университета имени Кулешова Денис Дук о манипуляции СМИ в интернет-пространстве:



"Многие СМИ сегодня манипулируют общественным мнением, представляя однополярные оценки со знаком "минус". Но, несмотря на все деструктивные усилия, белорусские студенты знают, что они родились в независимой и суверенной стране".



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