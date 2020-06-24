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Ректор МГУ им. Кулешова: Если вести со студентами открытый диалог, никто из них не пойдет высказываться на улицы

Ректор МГУ им. Кулешова: Если вести со студентами открытый диалог, никто из них не пойдет высказываться на улицы

"Для людей, которые действительно пришли получать качественное образование, в Беларуси созданы все условия. Учебный процесс должен идти в спокойных и мирных внешних условиях - ничто не должно отвлекать студентов от учебы. Чтобы держать руку на пульсе имеющихся проблем, мы стараемся выстраивать со студентами адекватный диалог. Часто проводим встречи, слушаем и стараемся находить выходы из каких-то проблемных ситуаций. И этот процесс важен как для руководства вуза, так и для студентов: мы отслеживаем, с чем сталкиваются ребята, а студенты могут высказаться по тем вопросам, которые их больше всего волнуют на данный момент. Студенты - это молодые, амбициозные и креативные ребята, которые остро реагируют на все изменения в обществе. И когда у них есть возможность в спокойном диалоге высказать свое мнение, никто не будет потом размещать фейковые новости в соцсетях и устраивать беспорядки на улицах",

- считает профессор

Денис Дук

.

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БелТА

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