Ректор Могилевского госуниверситета о важности сохранения исторической правды: Мы готовим не только педагогов, но еще и патриотов Беларуси

Это очень важно. Потому что сегодня в Европе идет подмена смыслов и понятий - исповедуются антигерои, которые сотрудничали с фашистами, которые поддерживали нацистское движение, которое вылилось в миллионные жертвы холокоста. Сегодня белорусы четко определили свои реперные точки. Наша память увековечена в наших памятниках партизанам, подпольщикам. Мы оберегаем эти памятники. Мы их чтим. В отличие от тех стран Европы, в которых они уничтожаются. Физически. И это, конечно, недопустимо. В нашей стране, как сказал Президент, оберегаются не просто мемориалы всесоюзного значения (которые были еще в Советском Союзе), республиканского. Но также в каждой деревушке, в каждом маленьком населенном пункте есть свои маленькие сельские погребения красноармейцев, подпольщиков, тех которые погибли в Великой Отечественной войне. И это есть пример всенародной памяти, который на генном уровне свято чтят люди, проживающие в той или иной местности.

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова