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Ректор Могилевского госуниверситета о важности сохранения исторической правды: Мы готовим не только педагогов, но еще и патриотов Беларуси
Уроки прошлого не должны быть забыты. В то время, как в соседних странах нагло переписывают историю, наша страна сохраняет правду о Великой Отечественной войне.
Сегодня белорусы заявляют громко, чтобы услышал весь мир: "Мы гордимся нашими героями - героями-победителями!"
Мы восстанавливаем памятники и чтим ветеранов, открываем новые подробности о геноциде.
Ректор Могилевского госуниверситета рассказал о важности сохранения исторической правды.
Насколько патриотическое воспитание сегодня важно и какое место оно занимает в работе Могилевского государственного университета им. А. А. Кулешова?
В 1941 году, когда фашистский враг напал на нашу Родину, наши студенты, многие из них даже не сдав госэкзамены, пошли записываться в добровольческие батальоны. Мы свято чтим память преподавателей, погибших при обороне Могилева, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. И эту память, эту заботу мы передаем нашим студентам. Они сегодня знают, что такое Благовщина - это первое место ратное возле Могилева, где погибли наши студенты. Они знают, какой ценой досталась наша Победа, и они своим трудом приумножают и следят за тем, чтобы эта память оставалась в веках. Таким образом, мы готовим не только педагогов, специалистов для социальной сферы, но еще и патриотов нашей страны.
Сохранение исторической памяти выходит на первое место и в патриотическом воспитании. Это действительно очень актуально?
Это очень важно. Потому что сегодня в Европе идет подмена смыслов и понятий - исповедуются антигерои, которые сотрудничали с фашистами, которые поддерживали нацистское движение, которое вылилось в миллионные жертвы холокоста. Сегодня белорусы четко определили свои реперные точки. Наша память увековечена в наших памятниках партизанам, подпольщикам. Мы оберегаем эти памятники. Мы их чтим. В отличие от тех стран Европы, в которых они уничтожаются. Физически. И это, конечно, недопустимо. В нашей стране, как сказал Президент, оберегаются не просто мемориалы всесоюзного значения (которые были еще в Советском Союзе), республиканского. Но также в каждой деревушке, в каждом маленьком населенном пункте есть свои маленькие сельские погребения красноармейцев, подпольщиков, тех которые погибли в Великой Отечественной войне. И это есть пример всенародной памяти, который на генном уровне свято чтят люди, проживающие в той или иной местности.
Прокуратура Беларуси проводит расследования и устанавливает новые факты геноцида в отношении белорусов в годы Великой Отечественной войны. Стоит ли ворошить прошлое?
Количество уничтоженных населенных пунктов, деревень было гораздо больше. Это был целенаправленный геноцид белорусского народа. Причем осуществлялся он не только непосредственно немецкими оккупантами, но и коллаборантами, которые служили этому режиму. Осуществлялся также приспешниками фашистов из числа народов, которые являются нашими соседями. В том числе это Латвия, это Украина, польских легионов на нашей территории - Армии Крайовой. Эти факты мы должны называть. Не должны замалчивать. И это не значит, что мы таки образом стараемся выстроить барьер в отношении между нашими народами. Нет. Сегодня мы призываем к ответу тех, кто заслуживает наказание.
ВОВ затронула практически каждую семью в Беларуси. В вашей семье, наверное, тоже есть своя фронтовая история?
Мой отец Дук Владимир Денисович ушел в партизаны в 1942 году, когда ему было 16 лет. А мой дед погиб в Кенигсберге в 44-м. И я с ужасом думаю, если бы мой дед погиб где-нибудь на территории Латвии, сегодня я был бы очевидцем того, что его могила оскверняется. По другому это назвать трудно. Поэтому та память и та забота о ветеранах, о тех, кто сегодня остался жив, это участники ВОВ, ветераны, эта связь времен не должна прерываться. С праздником, дорогие белорусы!
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