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Ректор Высшей духовной семинарии в Гродно - герой проекта "Сіла веры"
Продолжает погружать в духовный мир телепроект "Сіла веры". Сегодня в объективе внимания - католические альма-матер.
Съемочная группа АТН побывала в Гродно, чтобы записать интервью с главой крупнейшей в Беларуси высшей школы римско-католического костела. Ректор духовной семинарии - Виталий Войтеховский - расскажет об особенностях и акцентах учебных будней будущих священнослужителей-католиков.
Сегодня в 16:45 и завтра в 07:55 утра смотрите новую серию духовно-просветительского проекта "Сіла веры" на телеканале "Беларусь 3".
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