Ректоры вузов Беларуси в ходе второй Национальной школы обсудили доступность и качество образования

Как сделать белорусское образование еще доступнее? Об этом и не только говорили 26 августа в ходе второй Национальной школы ректоров - уникальный проект, который позволяет руководителям учреждений высшего образования сверить часы перед стартом нового учебного года.

Тема этого года - "Университет будущего: опережающая подготовка кадров, технологический суверенитет, воспитание в цифровой среде, экспортный потенциал высшей школы".

Для того чтобы комплексно разобраться в этом вопросе, ректоров ждали настоящие лекции от Парка высоких технологий, Белтелерадиокомпании и Министерства иностранных дел.

И кто сказал, что после окончания университета, лекции и семинары исчезнут из графика ректоров? Работа в образовательном процессе требует совершенствования навыков из года в год, для этого Министерство образование, как профильное ведомство, уже второй год подряд собирает ректорский состав на своеобразную планерку.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

"Вторая Национальная школа ректоров состоялась, это уже становится традицией. Действительно в этом году мы выбрали выездной формат: все 4 секции и пленарное заседание будут проходить на соответствующих площадках. Тематика выбрана была очень широкая, это веление времени. Во-первых, это качественная подготовка именно специалистов завтрашнего дня, опережающая подготовка в наших университетах, обеспечение технологического суверенитета, расширение, диверсификация экспортного потенциала наших образовательных услуг и, конечно, воспитание в цифровой среде".

"Школа проводится в формате форума, мы используем разные площадки. Мы же прекрасно понимаем, что система высшего образования в нашей стране закрывает все потребности экономики по направлениям подготовки кадров, начиная от гуманитарных, направлений медицинских, сельскохозяйственных, заканчивая технической, педагогической подготовкой и так далее. Важно, когда мы, занимаясь разными сферами деятельности, имеем возможность обсудить и такие общесистемные вызовы", - отметил ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш.

Задача № 1 для системы образования - подготовка патриота, который сперва будет трудиться в учебе, после прославлять страну в науке, чуть позже внедрять изобретения в реальный сектор экономики и как итог - делиться накопленным опытом с подрастающим поколением.

Цикл подготовки кадров будущего должен быть завершенным. И знать об этом должно все медиапространство. Об этом доступно говорили на площадке БТ.

Дмитрий Жук, министр информации Беларуси:

"Ректоры должны быть для студентов именно теми авторитетными людьми, которые научат не только знаниям по определенной области предмета, но еще и расскажут о стране так, чтобы молодые люди понимали, где они живут, в какой стране живут, и гордились нашими достижениями".

"Подготовить именно патриота страны - это то, что нам необходимо. И сегодня мы делились опытом, обсуждали, как формировать у молодого поколения смыслы. Естественно, есть что нам обсудить, чем нам гордиться, но есть и то, где нужно доработать. Наша страна экспортно ориентированная, мы прекрасно понимаем, что наше образование (мы сохранили традиции советской школы) востребовано и в странах дальней дуги, и в странах бывшего Советского Союз", - рассказал ректор Полоцкого государственного университета им. Евфросинии Полоцкой Юрий Романовский.

Белорусское образование сегодня - это бренд, известный далеко за рубежом, но стратегия продвижения, какой бы идеальной она бы ни была, не будет одновременно актуально, например, в Найроби и Нейпьидо. Есть культурные особенности, о реперных точках и механизмах адаптациях практически несколько часов за закрытыми дверями обсуждали в белорусском МИД.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

"Хороший пример синергии, взаимодействия белорусского внешнеполитического ведомства с ведущими вузами нашей страны. Почему мы сегодня и о чем мы сегодня говорили? Конечно же, мы говорили об экспорте белорусских образовательных услуг - это важная составляющая роста нашей страны и вообще престижа на международной арене. Безусловно, наши вузы знакомы. Это вещь, которая хорошо отзывается у большинства наших партнеров. Будем мы говорить о ближнем зарубежье, о дальней дуге, везде в принципе знают наши способности. Из всех практически стран есть студенты в нашей стране".

"В качестве инсайда о направлении сотрудничества со странами, учитывая их особенности, я для себя отметила Вьетнам", - подчеркнула ректор Белорусского государственного университета иностранных языков Наталья Лаптева.

Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что белорусская экономика должна переходить на рельсы "экономики знаний". Как и во всем мире, мы создаем новые производства, они работают автономно. И масштабирование подобных высокотехнологичных производств - залог нашего благосостояния в будущем.

Для такой серьезной инновационной трансформации экономики нам нужны специалисты, способные конкурировать по уровню знаний с ведущими мировыми школами

"Во-первых, мы выстраиваем конструктивное взаимодействие с организациями-заказчиками кадров, которые активно идут в вузы, создают вместе с руководством университета студенческие конструкторские бюро. И я как ректор технологического университета, вижу именно в этом большой потенциал для развития как вузовской науки, так и внедрение более оперативного результата. Наша молодежь готова на новые идеи. Она способна под руководством опытных преподавателей, ученых генерировать те вещи, которые ориентированы не на сегодняшний день, а на завтра", - заявил ректор Белорусского государственного технологического университета Сергей Касперович.

Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

"Сегодня мы и подобрали такой инструментарий для ректоров, который бы позволил им посмотреть на те научные разработки, которые делаются в рамках программных инструментов, как на актив, который можно использовать в своей деятельности и передавать права на него, давать возможность авторам, то есть тем самым ученым, заработать на этом, а также в принципе заработать на разработках, дать источники финансирования для последующих разработок для вузов".

Вторая Национальная школа ректоров продолжит свою работу и 27 августа. Это будет своеобразный экзамен для ректоров по тем знаниям, которые были получены 26 августа, также они подготовят и письменные управленческие рекомендации перед новым учебным годом.