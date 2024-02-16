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Ректоры вузов прошли обучение по военной подготовке - о цели занятий рассказал замминистра обороны Беларуси
Военная подготовка - на практике. Ректоры белорусских вузов прошли занятия по тактической медицине, инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите. Все эти элементы уже с 1 сентября войдут в начальный военный курс подготовки во всех белорусских высших учебных учреждениях. Занятия прошли в Военной академии под руководством заместителя министра обороны.
Цель этого занятия состоит в том, чтобы в первую очередь подвести итоги нашей совместной подготовки за прошедший год на месяц и определить пути дальнейшего развития именно по вопросам военной подготовки среди курсантов и студентов, которые занимаются по программе офицеров запаса.
Кроме того, в спортивно-стрелковом комплексе имени Тимошенко руководители вузов состязались в стрельбе из пистолета Макарова. Победители получили грамоты и ценные подарки от имени министра обороны Беларуси.
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