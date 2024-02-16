Ректоры вузов прошли обучение по военной подготовке - о цели занятий рассказал замминистра обороны Беларуси

Цель этого занятия состоит в том, чтобы в первую очередь подвести итоги нашей совместной подготовки за прошедший год на месяц и определить пути дальнейшего развития именно по вопросам военной подготовки среди курсантов и студентов, которые занимаются по программе офицеров запаса.

Андрей Жук, замминистра обороны Беларуси