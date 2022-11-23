Реку Свислочь в Минске пустят по новому руслу

Река Свислочь стала водной преградой при строительстве тоннеля, соединяющего новые станции метро "Переспа" и "Профсоюзная". И теперь ее нужно как-топреодолеть.

О том, как это сделать, рассказал главный инженер проектов "Минскметропроект" Павел Непочелович, пишетагентство"Минск-Новости".

Так, перед тем как будут строить тоннель, реку перепустят. На участке Свислочи сначала сделают водопонижение, а затем установят шпунтовое ограждение, которое разделит русло на две части. Одна будет продолжать течение в обычном направлении, на второй укрепят откосы и установят железобетонную плиту в 500 мм толщиной. Когда плита станет прочной, водный поток направят на готовую половину и займутся бетонированием второй.

"Площадь пригруза (монолитной подушки) - более 600 кв. м, от уровня воды она отступит где-то на полтора метра - таким образом будет обеспечена защита перегонных тоннелей от поступления воды и проседания грунта. Расстояние от дна реки до верха шалыги (верхней точки перегонного тоннеля) составит около 5 м - по нашим расчетам, этого вполне достаточно", - уточнил специалист.

Стоит напомнить, при строительстве первой линии столичного метрополитена на участке между "Октябрьской" и "Площадью Победы" Свислочь пускали через 10 труб диаметром в 1 200 мм, а до этого соорудили земляную дамбу. Тоннель через русло реки провели за 12 дней, хотя на пути специалистов попадались валуны, остатки бетонных фундаментов и деревянные сваи старого моста.