Релакс на природе: можно ли отдохнуть на территории кемпинга, не прибегая к его услугам

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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и где-то рядом с ними отдыхают белорусы. На днях всем тиктоком обсуждали, как же правильно летом нашим гражданам проводить выходные: на городском пляже, в кемпинге или в дикому лесу. Отметим сразу, спорили больше, чем отдыхали.

Обратим внимание на два резонансных случая. Например, Александр из Молодечно не смог насладиться пляжным отдыхом, просто не хватило мест даже за дополнительную плату. Или, например, Ольга из Минска предпочла палаточный релакс в кемпинге, однако оказалась недовольна качеством оказанных услуг. И, как она сама отмечает в Threads, из плюсов только красивый вид.

И, конечно, куда без комментаторов. Подливают масло в огонь реакции пользователей. Кто-то категорически против организованного отдыха, кто-то, наоборот, отмечает, что пляжные зоны стали чище благодаря кемпингам, а кто-то вовсе обвиняет городские власти в нехватке мест на природе в жару.

Да, эмоций много, белорусы народ трудолюбивый, проветривать голову тоже нужно. Поэтому мы проведем свою проверку доступности мест для отдыха на Вилейском водохранилище. А еще узнаем, можно ли отдохнуть от будней на территории кемпинга, не прибегая к его услугам. Подробности смотрите в проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко".

Вилейское водохранилище - одно из самых популярных мест для отдыха в Беларуси. Сюда едут из Минска, Молодечно, соседних и отдаленных уголков страны. Здесь красиво, чисто, уютно и, казалось бы, должно быть доступно для всех. Но так ли это на самом деле?

"Оно всегда бесплатное было. Везде можно было стать, посидеть, на пару дней приехать, нормально отдохнуть. Мы поехали отдыхать, остановились в одном месте, во втором, везде все платно. В общем, оккупировали полностью. Не знаю, кто, не знаю, кто такое разрешение давал. Ну, в общем-то, ситуация такая, что цена 17 рублей за вход и палатка-место, но мест нет. Мы приехали на полдня, были готовы заплатить и цену за сутки, но нам сказали, что место есть в нескольких километрах от озера. И это, оказывается, по всей Беларуси так", - поделился житель г. Молодечно Александр Кулак, который обратился к Президенту в TikTok.

Под его обращением в TikTok сотни комментариев. Кто-то советует автору подтянуть матчасть, кто-то солидарен и приводит схожие случаи. И здесь первое принципиальное правило: предприниматели арендуют не водную акваторию, а участки лесного фонда. Вода - это государственная собственность, и доступ к ней не может быть ограничен.

"С каждым арендатором у нас заключается договор аренды, в 15-м пункте которого прописываются обязанности арендатора и указывается, что арендаторы не должны препятствовать свободному посещению гражданами участка лесного фонда, который арендован", - отметил начальник отдела лесного хозяйства Вилейского опытного лесхоза Владислав Прищепов.

Но есть нюанс. Арендатор может ограничивать въезд транспорта, разведение костров и установку палаток. Это вопросы безопасности и сохранности лесного фонда. А вот загорать и купаться можно и нужно бесплатно. Это подтверждает не только руководство района, но и предприниматели, которые добросовестно реализуют свои обязательства.

"У нас свободный доступ к территории. Здесь бывают люди, которые катаются на мотоциклах, проезжают мимо, кто-то остановится, кто-то нет. Ходят грибники, здесь грибные места, ягодные места. Рыбаки у нас тоже приходят, местные жители. У нас тут отдых. Люди приезжают на все готовое, им удобно. Есть дрова, мангал, все средства пожаротушения. Мы платим за аренду территории. Сумма демократичная", - рассказал директор кемпинга Александр Егоров.

В рамках эксперимента съемочная группа отправилась с рейдом по первым попавшимся кемпингам и попробовала зайти на территорию без оплаты. В первом выбранном кемпинге шлагбаумом территория не огорожена, беспрепятственный въезд. В другом месте было ограждение, надпись, информирующая, что территория находится в аренде. В целом все облагорожено.

А вот в месте для отдыха, куда впервые приехал герой обращения в TikTok, с наведением порядка на территории не так все гладко, да и с оснащением локации есть вопросы.

На вопрос о том, что конкретно нужно сделать, чтобы навести порядок в этой сфере, герой ролика в TikTok Александр Кулак сказал, что хотя бы нужно установить мусорные контейнеры и вывозить мусор: "Здесь больше ничего не надо. Люди сами разберутся, друг за другом и за собой будут смотреть, и все нормально будет".

И теперь те, кто недобросовестно хотел заработать побольше на чужой неосведомленности, проходят внеплановую проверку Вилейского лесхоза.

"На данный момент участки для аренды предоставлены 23 арендаторам, из них 18 находятся вдоль береговой линии Вилейского водохранилища и 5 вдоль рек Вилия и Нарочанка. На постоянной основе отделом охраны леса проводятся полевые мероприятия, в ходе которых проверяются соблюдения арендаторами требований, указанных в договоре об аренде", - подчеркнул Владислав Прищепов.

Организованным местам для перезагрузки на природе может быть рады и не все, но ведь есть альтернативы в виде городских пляжей. Да, людей на нем значительно больше, но в самом городе и в близлежащих населенных пунктах общественных мест для купания целых 13.

Не успели пляжные споры затихнуть в TikTok, как в очередной летний день о кемпингах снова заговорили, но уже в Threads. Ольга из Минска решила отдохнуть с комфортом. За услуги кемпинга на три семьи вышло 540 рублей, но условия оказались далеки от обещанных. Машину не дали запарковать, на территории было грязно, а рядом с местом отдыха обнаружились осиные гнезда. Владелец данного места для отдыха на связь с редакцией "Первого информационного" так и не вышел. Однако о ситуации уже очень наслышаны в сообществе предпринимателей. Они как раз молчать не стали.

"Не понравилось человеку место, где-то ему что-то запретили, и он уже обобщил это на всю Беларусь. То есть неправильно сделал, что вынес на медиапространство. Бывают моменты, когда люди сами приходят, ищут повод, до чего можно просто докопаться и раздуть скандал. Я смотрю, что по всем кемпингам сейчас ездят проверки, а по факту тот кемпинг, на который пожаловались, остался в стороне", - заявил директор кемпинга Евгений Гайчук.

Если посмотреть на ситуацию шире, сдача участков лесного фонда в аренду - это эффективный механизм государственного частного партнерства. У людей есть возможность заниматься малым бизнесом, а взамен они поддерживают в порядке лесные участки, обеспечивают охрану окружающей среды, да и глазам ведь приятнее. А если обязательства нарушают, то их привлекают к ответственности.

"Всего на данный момент право лесопользования реализовано 140 юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, у которых в аренде находится 1680 га. При этом данные участки в основном располагаются в рекреационно-оздоровительных и защитных лесах. И в случае выявления фактов нарушения требования законодательства, допущенных этими арендаторами, они привлекаются к административной ответственности, предусмотренной частью 3 ст. 16.16 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях", - отметил начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин.

Такие случаи действительно единичные. Герой видеообращения в TikTok Александр просто не знал, что его в любом случае должны были пустить на территорию кемпинга. Владельцы места для отдыха, прекрасно понимая ситуацию и желая в рыбный день получить максимальную прибыль, решили о праве на беспрепятственный выход к воде умолчать.

Порыв эмоций и видео охватили всю страну, и Александр даже сам не ожидал, что станет народным героем TikTok. Кстати, в комментариях люди стали делиться фото тех мест для отдыха, где действительно есть нарушения. Это помогло быстрее выявить недобросовестных предпринимателей. И теперь по решению лесхоза срок аренды с ними не продлят.

На вкус и цвет товарищей нет. Как загорать, жарить шашлыки и купаться, личное дело каждого. А вот как поддерживать лесной фонд в надлежащем виде и не допускать опасных ситуаций - вопрос, четко регламентированный законом. Если арендаторы не выполняют свои обязательства, которые прописаны в договоре, то им просто не продлевают срок аренды. А если еще их и нарушают, то это уже чревато большим штрафом.

Обычные граждане имеют право беспрепятственно и, главное, бесплатно отдыхать у воды на территории кемпинга, даже если его услуги им вовсе не нужны. На территории прибрежных зон действительно есть лимит. Это продиктовано рекомендациями по безопасности, однако платить дополнительно просто за вход совсем не обязательно. Поэтому владельцам кемпингов за длинным рублем не гнаться, а их посетителям помнить о своих правах и, конечно, обязанностях.