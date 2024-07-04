Религиозные организации Беларуси должны будут пройти перерегистрацию

Новая редакция закона "О свободе совести и религиозных организациях" вступит в силу 6 июля 2024 года. Об этомсообщили в пресс-службе Палаты представителей, пишет БЕЛТА.

В соответствии с указанными изменениями: корректируется порядок создания и государственной регистрации религиозных организаций. Так, обязательным условием создания республиканского религиозного объединения будет являться наличие в его составе религиозных общин, действующих во всех областях Республики Беларусь и городе Минске, при этом минимальное количество общин, необходимых для создания республиканского объединения, возрастет с десяти до пятнадцати. И для республиканских, и для местных объединений обязательным условием будет наличие хотя бы одной общины, осуществляющей деятельность на территории Беларуси не менее тридцати лет.

Устанавливается запрет на занятие религиозными организациями политической деятельностью. Впервые законодательно закрепляется такое понятие, как миссионерская деятельность. Уточняются содержание и цели паломнической деятельности религиозных организаций. Предусматривается возможность создания религиозными организациями юридических лиц и структурных подразделений по оказанию социальных услуг, а также детских домов при монастырях. Определяются условия создания и деятельности воскресных религиозных школ для детей и групп для взрослых.

Религиозным организациям в течение одного года с момента вступления указанных изменений в силу необходимо пройти перерегистрацию, а государственным структурам до 1 января 2026 года обеспечить внесение сведений о религиозных организациях в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.