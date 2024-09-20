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Белорусская православная церковь прошла перерегистрацию
20 сентября в торжественной обстановке из рук уполномоченного по делам религии и национальностей Александра Румака были переданы официальные документы главе Белорусской православной церкви о перерегистрации религиозного объединения
Оно первое из республиканских завершило все необходимые процедуры. Согласно новому закону "О свободе совести и религиозных организациях", до 5 июля 2025 года все религиозные организации должны подать документы на перерегистрацию. Сейчас в Беларуси действует более 170 религиозных объединений республиканского уровня и около 3,5 тыс. общин.
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