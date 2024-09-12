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С 2 по 4 октября мощи Евфросинии Московской будут доступны для поклонения в Гродненском монастыре

общество, религия, Гродно
Фото Church.by

Со 2 по 4 октября в Свято-Рождество-Богородичном ставропигиальном женском монастыре в Гродно можно будет поклониться мощам преподобной Евфросинии Московской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую обитель.

Святыня прибудет в храм 2 октября в 16:30 и будет доступна для поклонения до 20 часов. 3 октября храм будет открыт с 7 до 20 часов. 4 октября поклониться частице мощей преподобной Евфросинии Московской можно будет с 7 до 10 часов.

Как сообщалось ранее, с 30 сентября по 1 октября мощи будут доступны для поклонения в Свято-Успенском Жировичском митрополичьем мужском монастыре, 2 октября - Гродненской епархии, 3-4 октября - Гродненском Рождество-Богородичном митрополичьем женском монастыре, 4 октября - Лидской епархии, 5 октября - Введенском митрополичьем женском монастыре в деревне Богуши Сморгонского района Гродненской области, 7-8 октября - Молодечненской епархии, 9 октября - Полоцкой епархии, 10-11 октября - Спасо-Евфросиниевском Полоцком митрополичьем женском монастыре, 12-13 октября - Витебской епархии.

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