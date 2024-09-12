С 2 по 4 октября мощи Евфросинии Московской будут доступны для поклонения в Гродненском монастыре

Святыня прибудет в храм 2 октября в 16:30 и будет доступна для поклонения до 20 часов. 3 октября храм будет открыт с 7 до 20 часов. 4 октября поклониться частице мощей преподобной Евфросинии Московской можно будет с 7 до 10 часов.