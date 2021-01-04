В Беларуси - новый глава католической церкви. Накануне Папа Римский Франциск принял отставку Тадеуша Кондрусевича. 3 января митрополиту исполнилось 75 лет. В главном католическом храме страны в день своего юбилея он провел две службы.

Апостольским администратором в Беларуси назначен уроженец Пружанского района Казимир Великоселец - он возглавлял Пинскую епархию.