Ремесленники из 20 регионов России представили работы на "Славянском базаре в Витебске"

Сердце славянского мира в фестивальном ритме бьется в городе на Западной Двине. 19 июля состоится официальная церемония закрытия "Славянского базара в Витебске". Уже на протяжении нескольких дней северная столица Беларуси - единая интерактивная площадка, которая собирает десятки тысяч гостей из разных стран.

Жители города "фестивалят" уже который день - веселье дни и ночи напролет, потому город просыпается только ближе к полудню. В историческом центре уже собираются гости, а праздничное настроение передают художники, мимы и музыканты.

Душа фестиваля - "Город мастеров". Именно здесь можно почувствовать тепло человеческих рук и прикоснуться к народным традициям. На площадке представлены работы ремесленников из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Пскова, Тольятти, Костромы, Дагестана, Кабардино-Балкарии и более чем из 20 регионов России.

"Моя посуда особенна тем, что она изготавливается по посудной технологии, то есть это высокий обжиг, полное спекание фарфоровых масс и ручное покрытие разноцветными цветными глазурями. Например, кружечка делается достаточно долго, потому что эта коллекция разработана именно мной. Начиналась она с эскиза, потом чертеж, изготовление мастер-модели, снятие формы с мастер-модели - это занимает порядка двух месяцев", - поделилась ремесленница.

"Когда я летела к вам, многие мои друзья просили передать самый теплый привет белорусской земле и Александру Григорьевичу Лукашенко - так прямо и говорили. В России все искренне восхищаются Беларусью, говорят, как повезло белорусам, что такая у вас красота здесь, и вы все это сохраняете и поддерживаете! Все это ценят у нас, во Владивостоке особенно, поверьте", - рассказала женщина.

В 14:00 в КЗ "Витебск" свои легендарные романсы, баллады и народные песни исполнит Александр Малинин, а на сцене филармонии участников фестиваля встретит еще один мэтр эстрадного искусства - Дмитрий Маликов.