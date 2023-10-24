Ремонт дорог, качество питьевой воды, здравоохранение - приоритетные вопросы для жителей Смолевичского района

Проявить личную инициативу и действовать оперативно. Сельские жители Минской области все чаще решают жилищно-коммунальные вопросы совместно с местными властями. Как рассказали на встрече актива Смолевичского района с депутатами местных советов, среди приоритетных вопросов ремонт дорог, качество питьевой воды, здравоохранение. Так, для благоустройства поселков Усяж и Плиса, а также окружающих деревень модернизировали сразу несколько фельдшерско-акушерских пунктов, а также позаботились о досуге детей.

На развитии социальной сферы сегодня делает акцент и столичный город-спутник Смолевичи. Так, в нынешнем году здесь построили два дома (а это 237 квартир), еще две многоэтажки введут в эксплуатацию до конца года. А уже скоро для новоселов построят и новые объекты социальной инфраструктуры.