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Ремонт дорог, качество питьевой воды, здравоохранение - приоритетные вопросы для жителей Смолевичского района
Проявить личную инициативу и действовать оперативно. Сельские жители Минской области все чаще решают жилищно-коммунальные вопросы совместно с местными властями. Как рассказали на встрече актива Смолевичского района с депутатами местных советов, среди приоритетных вопросов ремонт дорог, качество питьевой воды, здравоохранение. Так, для благоустройства поселков Усяж и Плиса, а также окружающих деревень модернизировали сразу несколько фельдшерско-акушерских пунктов, а также позаботились о досуге детей.
На развитии социальной сферы сегодня делает акцент и столичный город-спутник Смолевичи. Так, в нынешнем году здесь построили два дома (а это 237 квартир), еще две многоэтажки введут в эксплуатацию до конца года. А уже скоро для новоселов построят и новые объекты социальной инфраструктуры.
Согласно генплану, в Смолевичах появится и большой микрорайон Новый сад. Кроме жилья там разместится и общественно-деловой центр.
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