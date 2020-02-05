Ремонт подземного перехода на площади Победы

С сегодняшнего дня в Минске закрыли один из выходов станции метро "Площадь Победы" до 14 февраля. Причина - проведение ремонтных работ. Их проводят на выходе на четной стороне проспекта Независимости в направлении улицы Козлова. Работы связаны с реставрацией монумента Победы. Сейчас ремонт памятника на финальной стадии, его уже освободили от строительных лесов. В данный момент основные работы ведутся под землей.



