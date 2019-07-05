Ремонт путепроводов на МКАД продолжается

С сегодняшнего вечера начнут перекрывать движение для восстановления трех путепроводов - на 3-м, 11-м километре внешнего кольца и на 25-м внутреннего. Специалисты сначала выполнят демонтаж балок, разберут монолитные бетонные участки, снимут старый асфальт, а затем начнут монтаж новых конструкций. Движение на участках, где ведется ремонт, будет организовано по зеркальным участкам кольцевой. Создадут по две широкие полосы в каждом направлении движения, что позволит улучшить пропускную способность МКАД. Работы планируется завершить в ноябре.