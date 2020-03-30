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Ремонт теплотрасс в столице

Сезонная реконструкция теплотрасс проходит в столице. Из-за ремонтных работ огорожен большой участок возле Национальной библиотеки. Сейчас там возводят временную тепловую магистраль. Скоро приступят к замене устаревшего оборудования. Завершить работы планируют осенью.

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