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Ремонт выхода со станции метро "Парк Челюскинцев" продлили до 10 июля

Ремонт выхода со станции метро "Парк Челюскинцев" продлили до 10 июля

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