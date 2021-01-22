Ремонтные бригады Минских теплосетей оперативно устраняют повреждения на тепломагистрали

Накануне вечером в Малиновке без тепла остались десятки домов, а также множество учебных заведений. В связи с этим в школах в районе ЧП занятия перенесли на субботу. В детских садах организовали дежурные группы с горячим питанием. Ремонтные работы специалисты планируют завершить к шести вечера.