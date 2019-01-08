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Ремонтные работы на двух путепроводах Минской кольцевой скорректируют маршрут водителей
Сегодня начались ремонтные работы на двух путепроводах Минской кольцевой. Это постройки на третьем километре - в районе улицы Скорины, а также на двадцать пятом километре - возле поворота к филиалу БГУ.
Старт ремонтных работ скорректирует маршрут водителей. Уже завтра движение на третьем километре МКАД будет организовано по внешнему кольцу. По двум полосам со стороны Зеленого Луга в сторону Шабанов и по одной в обратном направлении. На двадцать пятом километре транспорт пустят по внутреннему кольцу. Организуют две полосы из Малиновки в сторону Лошицы и одну полосу для движения со стороны Лошицы в направлении Малиновки.
Сегодня специалисты начали разбирать разделительное ограждение на МКАД, чтобы перенаправить автомобильные потоки. Старые балки путепроводов заменят на монолитные. Запас их прочности - почти 50 лет. Такие же современные стройматериалы использовались во время реконструкции моста в районе Лошицы, который открыли после ремонта в ноябре.
Два путепровода откроются до конца мая на время Европейских игр. Затем ремонт продолжится. Всего же в план реконструкции попали еще несколько столичных мостов. Среди них путепровод через улицу Железнодорожную по проспекту Жукова и мост через железную дорогу на улице Ваупшасова. Их ремонт будет вестись в нынешнем году и в следующем.
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