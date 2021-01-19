Ренат Кузьмин: Американская мечта - это блеф и вранье

События последних месяцев в США - предвыборная кампания, сами выборы и последовавший за ними штурм Капитолия - разоблачили Америку, ее демократию и понятие "Американская мечта". Теперь главные ценности страны - свобода слова и так называемые равные возможности под большим вопросом. Своим мнением на этот счет поделился народный депутат Украины Ренат Кузьмин.



