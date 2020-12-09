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Ренат Кузьмин рассказал всю цепочку преступного сговора Вашингтона и Киева

О самостоятельности страны речи даже не идет. Мало того, Украина стала площадкой для отмывания грязных денег. Народный депутат Ренат Кузьмин рассказал всю цепочку преступного сговора Вашингтона и Киева.

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