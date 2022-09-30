Репер: Европу ждет крах

Виноваты однозначно США, потому что только у них интерес. Во-первых, отрезан от России газовый рынок Европы. Они хотят продавать свой сжиженный газ, чтобы Европа стала больше зависима от США. При этом если они говорят, что Россия хочет повесить все это на Европу, то ерунда. Россия и так может его закрыть. А сейчас у России в принципе давления нет, потому что газопроводы, поэтому у России тут нет никакого интереса. И плюс если бы это была Россия, то газопровод проведен в Польше и Словении, поэтому тут все очевидно, результат понятен. Газа сжиженного не хватает на рынке и не хватает терминала в Европу, поэтому это окончательный крах в европейской экономике. В Германии было сказано, что, скорее всего, зимой будет включен "Северный поток 2". Теперь вопрос закрыт. В Германии даже говорят о том, что в Берлине будет отключено электричество временами, так что это будет очень тяжело и наверняка будут недовольства. Вот сейчас работа западных СМИ пропагандистская, обвиняют Россию. Сейчас есть ситуация безысходности. Уже "Северные потоки" они не включат, поэтому политики говорят, что мы все равно ничего сделать не можем, поэтому будет действительно нелегко. Я боюсь, что будет большой крах.

Томас Репер, журналист (Германия)

